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MSD Довідник
версія для фахівців
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
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МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
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Автори
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thaddeus mason pope
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Thaddeus Mason Pope, JD, PhD
Спеціалізація та досвід роботи
health law, bioethics, medical malpractice, advance directives
Членство в професійних спілках
Professor
Mitchell Hamline School of Law
Сертифікати
HEC-C
Обрати нагороди, досягнення та публікації
Fulbright Canada Research Chair in Health Law, Policy and Ethics
Brocher Foundation Researcher
Глави посібника та коментарі
Глави
Медико-правові питання