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Thaddeus Mason Pope, JD, PhD

Спеціалізація та досвід роботи

  • health law, bioethics, medical malpractice, advance directives

Членство в професійних спілках

Сертифікати

  • HEC-C

Обрати нагороди, досягнення та публікації

Глави посібника та коментарі