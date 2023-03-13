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MSD Довідник
версія для фахівців
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
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МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
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Огляд Довідників МСД
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Автори
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joan pellegrino
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Joan Pellegrino, MD
Спеціалізація та досвід роботи
Genetics, Pediatrics
Членство в професійних спілках
Associate Professor of Pediatrics; Chief, Section of Genetics
Upstate Medical University
Сертифікати
FAAP, FACMGG
Глави посібника та коментарі
Глави
Вроджені аномалії кістково-м'язової системи
Вроджені черепно-лицеві аномалії