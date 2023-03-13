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rita a. manfredi
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Rita A. Manfredi, MD
Членство в професійних спілках
Professor of Clinical Emergency Medicine; Associate Clinical Professor of Hospice and Palliative Medicine
George Washington University School of Medicine and Health Sciences
Глави посібника та коментарі
Глави
Пацієнт, який помирає