Mustafa A. Mafraji, MD
Членство в професійних спілках
Освіта
- Residency: Radiology, Hamad Medical Corporation. Doha, Qatar.
- Fellowship: Neuroradiology, Rush University Medical Center. Chicago, IL, USA
- Fellowship: Advanced Neuroradiology, Rush University Medical Center. Chicago, IL, USA
- Fellowship: Body and MSK Radiology, Rush University Medical Center. Chicago, IL, USA
- Medical school: Jordan University of Science and Technology Faculty of Medicine, Irbid, Jordan
Сертифікати
- American Board of Radiology – Diagnostic Radiology
- American Board of Radiology – Neuroradiology
Глави посібника та коментарі