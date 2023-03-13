Andrea R. Levine, MD
Спеціалізація та досвід роботи
- Critical Care, Pulmonary Medicine, Post-ICU Syndrome
Членство в професійних спілках
Освіта
- Medical School: University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MD
- Residency: Internal Medicine, University of Maryland Medical Center, Baltimore, MD
- Fellowship: Pulmonary, Allergy, and Critical Care, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA
- Masters: Epidemiology, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA
Сертифікати
- American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
- American Board of Internal Medicine – Critical Care Medicine
- American Board of Internal Medicine – Pulmonary Disease
Обрати нагороди, досягнення та публікації
- Gold Humanism Honors Society
Глави посібника та коментарі