Robert P. Heine, MD
Спеціалізація та досвід роботи
- Maternal Fetal Medicine, High Risk Pregnancy
Членство в професійних спілках
Освіта
- Medical School: Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, TX
- Internship: Obstetrics and Gynecology, University of North Carolina School of Medicine, Chapel Hill, NC
- Residency: Obstetrics and Gynecology, University of North Carolina School of Medicine, Chapel Hill, NC
- Fellowship: Infectious Disease Research, University of North Carolina, Chapel Hill, NC
- Fellowship: Maternal and Fetal Medicine, University of Colorado School of Medicine, Denver, CO
Сертифікати
- American Board of Obstetrics and Gynecology - Obstetrics and Gynecology
- American Board of Obstetrics and Gynecology - Maternal and Fetal Medicine
Обрати нагороди, досягнення та публікації
- Over 75 articles in peer-reviewed journals
Глави посібника та коментарі