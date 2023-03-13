skip to main content
Elizabeth A. Dinces, MD, MS

Спеціалізація та досвід роботи

  • Neurotology, Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery

Членство в професійних спілках

Освіта

  • Medical School: Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY
  • Residency: Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, University of Medicine and Dentistry of New Jersey, Newark, NJ
  • Residency: Newark Eye and Ear Infirmary, Newark, NJ
  • Fellowship: Neurotology/Skullbase Surgery, Northwestern University Medical School, Chicago, IL

Сертифікати

  • American Board of Otolaryngology - Head and Neck Surgery - Neurotology
  • American Board of Otolaryngology - Head and Neck Surgery - Otolaryngology

Обрати нагороди, досягнення та публікації

  • Fellow, American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery
  • Chairman, Quality Improvement Committee, Montefiore Medical Center and Albert Einstein College of Medicine
  • 15 articles in peer-reviewed journals

