Elizabeth A. Dinces, MD, MS
Спеціалізація та досвід роботи
- Neurotology, Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery
Членство в професійних спілках
Освіта
- Medical School: Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY
- Residency: Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, University of Medicine and Dentistry of New Jersey, Newark, NJ
- Residency: Newark Eye and Ear Infirmary, Newark, NJ
- Fellowship: Neurotology/Skullbase Surgery, Northwestern University Medical School, Chicago, IL
Сертифікати
- American Board of Otolaryngology - Head and Neck Surgery - Neurotology
- American Board of Otolaryngology - Head and Neck Surgery - Otolaryngology
Обрати нагороди, досягнення та публікації
- Fellow, American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery
- Chairman, Quality Improvement Committee, Montefiore Medical Center and Albert Einstein College of Medicine
- 15 articles in peer-reviewed journals
Глави посібника та коментарі