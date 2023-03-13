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MSDMSD Довідникверсія для фахівців
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James R. Berenson, MD

Спеціалізація та досвід роботи

  • Hematology/Oncology, Multiple Myeloma

Членство в професійних спілках

Освіта

  • Medical School: University of California San Diego School of Medicine, San Diego, CA
  • Internship: Internal Medicine, University of Utah Medical Center, Salt Lake City, UT
  • Residency: Internal Medicine, University of Utah Medical Center, Salt Lake City, UT
  • Fellowship: Hematology/Oncology, UCLA Medical Center, Los Angeles, CA

Сертифікати

  • American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
  • American Board of Internal Medicine – Medical Oncology

Обрати нагороди, досягнення та публікації

  • President, Oncotherapeutics
  • Over 275 articles in peer-reviewed journals

Глави посібника та коментарі