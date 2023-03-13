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MSD Довідник
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МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
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Огляд Довідників МСД
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Автори
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richard c. allen
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Richard C. Allen, MD, PhD
Спеціалізація та досвід роботи
Oculoplastic Surgery
Членство в професійних спілках
Professor
University of Texas at Austin Dell Medical School
Oculoplastic Surgeon
Texas Oculoplastics Consultants
Глави посібника та коментарі
Глави
Захворювання повік та слізного апарату
Захворювання очниці