Nawa mikono yako! Mambo Ambayo Wagonjwa na Wazazi Wanahitaji Kujua Kuhusu Norovirus

Ni jambo ambalo sote tunaliogopa, hasa wakati huu wa mwaka: Wewe au jamaa wa familia huenda mmewahi kuathiriwa na “mdudu wa tumbo.” Labda ni ujumbe kutoka shuleni au kituo cha kulelea watoto, ujumbe kutoka kwa mfanyakazi mwenzako, au ujumbe mfupi kutoka kwa rafiki uliyemtembelea hivi punde.

Katika visa hivi, “mdudu wa tumbo” anaweza kuwa anamaanisha magonjwa kadhaa ya tumbo au gastroenteritis. Ugonjwa wa gastroenteritis humaanisha kuvimba kwa tumbo na utumbo wako, wakati mwingine husababisha kichefuchefu, kutapika, na kuhara. Mara nyingi, mdudu wa tumbo anayesababisha gastroenteritis ni norovirus, virusi vya RNA vinavyoambukiza sana.

Norovirus husababisha wastani wa magonjwa milioni 19 hadi 21 kwa mwaka nchini Marekani pekee. Mtu yeyote anaweza kupata norovirus, lakini watoto walio chini ya umri wa miaka 5 na watu wazima wenye umri wa miaka 65 au zaidi wako katika hatari kubwa. Maambukizi mengi hutokea katika miezi ya baridi ya mwaka. Ni muhimu kuelewa baadhi ya mambo maalum kuhusu virusi ili kusaidia kupunguza athari zake na kuenea kwake kwa wengine. Hapa kuna kile ambacho wagonjwa na wazazi wanahitaji kujua.

Norovirus inaambukiza sana

Norovirusi inaambukiza sana. Maambukizi mengi huambukizwa kwa watu kugusana, hasa kupitia kugusana moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja na kinyesi au matapishi yaliyoambukizwa.

Inachukua kiasi kidogo sana cha virusi kuambukiza watu wengi, ndiyo maana vinaambukiza sana. Pia ndiyo maana inaweza kusababisha milipuko kwa urahisi katika maeneo yaliyofungana, kama vile meli za kitalii, vituo vya kulelea watoto, na migahawa. Kila mwaka, kuna takriban milipuko 2,500 ya virusi vya norovirus iliyoripotiwa nchini Marekani.

Norovirus haisababishi dalili kama za mafua

Wakati mwingine watu huita norovirus “homa ya tumbo,” lakini hiyo si sahihi. Norovirus kwa kawaida husababisha kutapika, maumivu ya tumbo, na kuhara. Watoto huwa na kutapika zaidi kuliko kuhara, ilhali watu wazima huwa na kuhara zaidi. Kutapika na kuhara kunaweza kusababisha upungufu wa maji mwilini, jambo ambalo linaweza kuwa kali. Dalili huanza siku 1 hadi 2 baada ya kuambukizwa na hudumu siku 1 hadi 3. Watu huambukiza zaidi mara tu baada ya kupata dalili, na huendelea kuambukiza zaidi kwa takriban saa 48 baada ya dalili kutoweka. Unaporudi shuleni au kazini, fuata sera zote na unawe mikono yako vizuri na mara kwa mara.

Wakati mwingine watu hupata homa, maumivu ya kichwa, na maumivu ya mwili, lakini si kwa kiwango sawa na kile ambacho kwa kawaida huonekana na homa. Zaidi ya hayo, chanjo ya mafua haitawalinda watu binafsi kutokana na virusi vya norovirus. Dalili kama vile kikohozi na homa kali zinaweza kuonyesha kuwa hali hiyo si ya norovirus.

Norovirus inaweza kuhatarisha maisha

Kwa wastani, norovirus husababisha vifo 900 nchini Marekani kila mwaka, hasa miongoni mwa watu wazima wenye umri wa miaka 65 na zaidi. Wazazi wanapaswa kuzingatia kwa makini dalili za watoto, hasa watoto wachanga, kwa sababu upungufu wa maji mwilini unaweza kutokea haraka zaidi kwao. Mtu yeyote ambaye kinga yake imedhoofika anapaswa pia kuwa mwangalifu.

Kwa kawaida, matibabu pekee yanayohitajika kwa ugonjwa wa gastroenteritis wa norovirus ni kupumzika kitandani na kunywa kiasi cha kutosha cha maji. Hata mtu anayetapika anapaswa kunywa kiasi kinachoweza kuvumiliwa. Kunywa mikunjo midogo midogo mara kwa mara husaidia. Ni bora kunywa vinywaji vingine isipokuwa maji. Vinywaji vyenye elektrolaiti au mchuzi wa kuku hufanya kazi vizuri. Vinywaji vya michezo mara nyingi huwa na sukari zaidi kuliko myeyusho wa maji mwilini ulio na chumvi, kwa hivyo sio bora. Ikiwa wewe au mtu katika familia yako anaanza kupata dalili za upungufu wa maji mwilini (mkojo wa manjano nyeusi, mdomo uliokauka), tafuta matibabu mara moja.

Watu wengi hawatamuona daktari kwa ajili ya virusi vya norovirus. Kwa sababu ni virusi, viuavijasumu havihitajiki. Dawa za kuhara zinaweza kusaidia, lakini watu wanapaswa kuzungumza na daktari wao kabla ya kuzitumia.

Kunawa mikono yako ndio kinga bora zaidi

Kunawa mikono yako vizuri kwa sabuni na maji ya uvuguvugu ni hatua muhimu zaidi unayoweza kuchukua ili kuzuia kuenea kwa norovirus. Vitakasa mikono haviui virusi vya norovirus. Kunawa mikono yako kunaweza kukusaidia kuepuka kuugua norovirus. Ikiwa tayari unaumwa, kunawa mikono yako (hasa baada ya kutoka bafuni na kabla ya kuandaa chakula) kunaweza kusaidia kuzuia kuenea kwa virusi kwa wengine.

Ikiwa wewe au mtu mwingine ndani ya nyumba yako ana virusi vya norovirus, hakikisha unaweka umbali iwezekanavyo, osha nguo na shuka zilizochafuliwa vizuri, na utumie visafishaji vyenye klorini au bleach kupagusa sehemu tofauti.

Kuna hatua zingine muhimu za kuchukua ili kuzuia kuenea kwa norovirus. Tekeleza usafi mzuri wa chakula, ikiwa ni pamoja na kunawa mikono kabla ya kugusa chakula, kuosha visu na mbao za kukatia zinazotumika kukata nyama mbichi kabla ya kugusa chakula kingine, kupika nyama na mayai vizuri, na kuweka mabaki kwenye jokofu mara tu baada ya kupika. Pia ni muhimu kuepuka vyakula vyenye shaka, hasa oysters na vyakula vingine mbischi vya baharini. Hatimaye, zingatia urejeshaji wa chakula kwa ununuzi ambao huenda ukahitaji kutupa.