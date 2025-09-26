Kile Ambacho Wagonjwa Wanapaswa Kujua Kuhusu COPD

Watu wanapozungumza juu ya hatari za kuvuta sigara, ugonjwa sugu wa kuziba mapafu (COPD) ni mojawapo ya magonjwa wanayozungumzia. Kwa kweli, uvutaji sigara ndio sababu kuu ya COPD.

COPD ni sababu ya kawaida ya kifo, ikichangia vifo 140,000 nchini Marekani kila mwaka. Inachukua watu walio na COPD muda mrefu zaidi kutoa hewa yote kutoka kwenye mapafu yao, mara nyingi kwa sababu ya kupungua na uharibifu katika njia za hewa. Hii husababisha hewa kunaswa kwenye mapafu. Baada ya muda, husababisha kikohozi cha muda mrefu, kupungua kwa pumzi, mapungufu katika shughuli za kimwili, na kuongezeka kwa hatari ya kupata maambukizi ya njia ya hewa.

Ingawa COPD ni sababu kuu ya kifo, watu wanaweza kuchukua hatua za kudhibiti hali hiyo. Kuna matibabu ambayo yanaweza kuboresha ubora wa maisha ya watu na kuwasaidia kuishi muda mrefu na COPD. Hapa kuna mambo 4 ambayo watu binafsi na walezi wanapaswa kujua kuhusu COPD.

1. COPD hujumuisha hali nyingine za kupumua

COPD ni neno la jumla ambalo linajumuisha hali ya muda mrefu ya kuziba kwa mkamba na ugonjwa wa kuvimba mapafu na kupumua kwa shida (emphysema).

Mkamba wa muda mrefu hufafanuliwa kama kikohozi ambacho hutoa makohozi kwa angalau miezi 3 katika miaka 2 mfululizo. Wakati mkamba wa muda mrefu unahusisha kizuizi cha mtiririko wa hewa, unakuwa na sifa ya kuwa na hali ya muda mrefu ya kuziba kwa mkamba. Emphysema inafafanuliwa kama uharibifu ulioenea na usioweza kurekebishwa wa kuta za alveoli (seli zinazoshikilia mifuko ya hewa, au alveoli, zinazounda mapafu) na upanuzi wa alveoli nyingi. Madaktari mara nyingi hufanya uchunguzi wa kazi ya mapafu ili kusaidia kuthibitisha utambuzi.

Mkamba wa muda mrefu na emphysema zinaweza kutokea pamoja kwa mtu mmoja. Kigezo muhimu zaidi kinachobainisha jinsi mtu anavyohisi na kufanya kazi ni ukali wa kizuizi cha mtiririko wa hewa.

Ingawa mara nyingi huhusishwa na mambo ya mazingira kama vile uvutaji sigara, COPD pia inaweza kurithiwa. Kwa watu wanaopata COPD katika umri mdogo, haswa ikiwa kuna historia ya COPD kwa famalia, kiwango cha alpha-1 antitrypsin katika damu hupimwa ili kuamua ikiwa upungufu wa alpha-1 antitrypsin upo. Ikiwa kiwango ni cha chini, vipimo zaidi vya jenetiki, wakati mwingine kwa kutumia swab ya buccal (shavu) au kidole (doa la damu iliyokaushwa), vinaweza kufanywa ili kuthibitisha ikiwa ugonjwa huo upo. Ugonjwa huu wa kijeni pia unashukiwa kuwepo wakati watu ambao hawajawahi kuvuta sigara hapo kabla wanapokuwa na COPD.

2. COPD ni tofauti na pumu

Pumu ni ugonjwa mwingine wa kawaida wa kupumua ambao unaweza kusababisha dalili zinazofanana na COPD. Mbali na kuwa na kikohozi ambacho hutoa makohozi, watu wenye pumu na mkamba wa muda mrefu wanaweza kuwa na kuforota, shida ya kupumua, na kizuizi cha mtiririko wa hewa ambacho kinaweza kurekebishwa kwa kiasi. Watu wengine wanaweza pia kuwa na COPD na pumu kwa wakati mmoja. Hali hii inaitwa ugonjwa wa mwingiliano wa Pumu-COPD. Watu wenye matatizo yote mawili wanatibiwa hasa kwa pumu.

Tofauti moja kuu kati ya COPD na pumu ni kwamba kizuizi cha mtiririko wa hewa katika pumu kinaweza kurekebishwa kabisa kwa watu wengi, ama kwa asili au kwa matibabu. Na COPD, ingawa kizuizi cha mtiririko wa hewa kutokana na emphysema kwa kawaida haurekebshiki, mshtuko wa misuli laini ya kikoromeo, uvimbe, na uzalishaji wa ute ulioongezeka vyote vinaweza kurekebishika. Dawa za kuvuta pumzi zinapatikana kwa njia mbalimbali, ikijumuisha kivutia hewa chenye vipimo, kivutia hewea chenye poda iliyokauka na nebulizerr, na inaweza kusaidia kulegeza misuli kwenye njia ya hewa na kupunguza dalili za COPD.

COPD na pumu zinaweza kuwa na milipuko, pia hujulikana kama kuzidiwa kwa dalili. Milipuko ya pumu inaweza kuchochewa na mizio, maambukizi na hata mazoezi. Kwa upande mwingine, kwa COPD, milipuko hii kwa kawaida husababishwa na maambukizi ya virusi au kukabiliwa na viwango vya juu vya uchafuzi wa hewa. Milipuko ya COPD ina sifa ya hali ya kupumua kuzidi kuwa mbaya na uzalishaji wa makohozi ya kijani au njano. Matibabu yanapaswa kuanza haraka iwezekanavyo.

3. Matibabu ya mapema yanaweza kusaidia

Mojawapo ya uongo mkubwa unaozunguka COPD ni kwamba hakuna kitu kinachoweza kufanywa kuhusu hilo. Ukweli ni kwamba, kuna matibabu madhubuti ambayo yanaweza kuboresha uwezo wa mazoezi, kupunguza dalili, kuboresha utendaji wa jumla wa mapafu, na kuongeza siku za kuishi. COPD mara nyingi huchukua miaka kuimarika, na watu wanavyo chukua hatua mapema kukabiliana nayo, huwa ni bora zaidi.

Kudumisha maisha ya afya kwa ujumla ni hatua muhimu. Hiyo inajumuisha kudumisha uzito wa kawaida wa mwili, mazoezi ya kawaida, na mlo wa afya. Mbali na dawa kama vile dawa zinazopumuliwa, watu wote walio na COPD wanapaswa kupokea chanjo ya mafua kila mwaka. Chanjo ya pneumococcal pamoja na chanjo dhidi ya COVID-19 na virusi vya mfumo wa kupumua vya sinkitili (RSV) pia husaidia.

4. Hujachelewa sana kuacha kuvuta sigara

Jambo kubwa ambalo watu binafsi wanaweza kufanya ili kuboresha afya zao linapokuja suala la COPD ni kuacha kuvuta sigara. Kuacha kuvuta sigara wakati kizuizi cha mtiririko wa hewa ni kidogo au wastani mara nyingi hupunguza kikohozi, hupunguza kiasi cha makohozi, na kupunguza kasi ya kuongezeka kwa hali ya kuishiwa na pumzi. Kuacha sigara wakati wowote katika mchakato wa ugonjwa hutoa faida fulani.

Linapokuja suala la kuacha, ni bora kujaribu mikakati kadhaa mara moja, ikiwa ni pamoja na:

Kujitolea kwa tarehe maalum ya kuacha

Kutumia mbinu za kurekebisha tabia (kufanya sigara kuwa ngumu kupata au kujipatia zawadi kwa kuacha kwa muda mrefu zaidi)

Vikao vya ushauri nasaha vya vikundi

Ubadilishaji wa nikotini (kutafuna gundi ya nikotini, kuvaa kiraka cha ngozi cha nikotini , au kutumia kivutia hewa cha nikotini , lozenge ya nikotini au kifaa cha kupuliza nikotini kwenye pua).

Dawa zilizoundwa ili kupunguza tamaa ya tumbaku

Kuna rasilimali nyingi kwa watu binafsi walio na COPD kupata jumuiya na kujifunza kuhusu ugonjwa huo. COPD Foundation hutoa habari juu ya utambuzi na matibabu ya COPD na zana za kusaidia watu walio na COPD na walezi wao. Better Breathers Club ya Shirikisho la Mapafu Marekani, huunganisha watu wanaoishi na ugonjwa wa mapafu kwa elimu, msaada na kila mmoja.