Kulinda Afya na Usalama Kabla na Baada ya Mafuriko

Mafuriko ndiyo majanga ya asili yanayotokea mara nyingi zaidi, kulingana na Shirika la Afya Duniani. Yanaweza kuwa tishio mahali popote mvua inaponyesha: Mafuriko huua watu wengi zaidi kila mwaka kuliko vimbunga, dhoruba, au radi.

Wakati mafuriko au janga lingine la asili linapotokea, kila sekunde ni ya muhimu. Kujitayarisha mapema na kujua hatua zinazofaa za kuchukua kunaweza kuleta utofauti mkubwa. Ready.gov inatoa hivi vidokezo vya maandalizi kwa mtu yeyote aliye katika tahadhari ya mafuriko:

Tafuta hifadhi salama mara moja.

Usitembee, kuogelea, au kuendesha gari kwenye maji ya mafuriko . Geuka, Usizame!

Kumbuka, maji yanayotiririka yenye kina cha inchi sita pekee yanaweza kukupindua, na maji yanayotiririka yenye kina cha futi moja yanaweza kusomba gari lako.

Kaa mbali na madaraja yaliyo juu ya maji yanayotiririka kwa kasi.

Sikiliza EAS, Redio ya Hali ya Hewa ya NOAA, au mifumo ya tahadhari ya eneo lako kwa taarifa za sasa za dharura na maelekezo kuhusu mafuriko.

Kulingana na aina ya mafuriko: Hama eneo kama ukiambiwa ufanye hivyo. Hamia katika sehemu ya ardhi iliyoinuka au ghorofa ya juu. Tulia mahali ulipo.



Kuna aina mbalimbali za hatari za usalama na afya unazopaswa kuzifahamu wakati wa mafuriko-na kwa muda mrefu baada ya maji kupungua. Maji ya mafuriko yanaweza kuwa na hatari, ikiwa ni pamoja na vitu vyenye ncha kali, nyaya za umeme zilizoanguka, maji taka, bakteria, kemikali, wadudu wenye magonjwa na wanyama pori au wanyama wanaotangatanga mitaani, kulingana na FEMA.

Huu hapa ni uchunguzi wa karibu wa baadhi ya hatari na mbinu bora za kujilinda mwenyewe na wale walio karibu nawe.

Kuzama

Kuzama hutokea pale ambapo kitendo cha mtu kuzama kwenye kioevu kinasababisha kukosa hewa au kuathiri uwezo wake wa kupumua. Kuzama kunaweza kusisababishe kifo (hapo awali kulitajwa kama kitendo cha kukaribia kuzama) au kukasababisha kifo. Takriban idadi ya watu wanaolazwa hospitalini kutokana na kuzama bila kufa ni mara 4 zaidi ya wale wanaokufa kutokana na kuzama.

Watu wanapozama chini ya maji, jambo 1 kati ya 2 linaweza kutokea:

Maji huingia kwenye mapafu.

Vitunga mlio/nyuzi za sauti zinaweza kupata mshtuko mkali, ambapo kwa muda huzuia maji kufika kwenye mapafu lakini pia huzuia upumuaji.

Katika hali yoyote ile, mapafu hayawezi kusambaza oksijeni kwenye damu. Kupungua kwa kiwango cha oksijeni kwenye damu kunaweza kusababisha uharibifu wa ubongo na kifo.

Kwenye mafuriko, ni muhimu sana usitembee, kuogelea au kuendesha gari kwenye maji ya mafuriko. Ni vigumu kujua kina cha maji ni kiasi gani, na maji yanayotiririka yenye kina cha inchi sita pekee yanaweza kumwangusha mtu mzima. Maji ya kina cha futi moja yanayotiririka yanaweza kubeba gari.

Majeraha madogo na huduma ya kwanza

Maji ya mafuriko na uharibifu kutokana na mafuriko yanaweza kusababisha aina mbalimbali za majeraha, ikiwa ni pamoja na majeraha madogo ya tishu laini na vidonda. Katika hali nyingi, huduma ya kwanza sahihi ikitolewa kwa usahihi kwa wakati unaofaa inaweza kuokoa maisha, kuzuia jeraha au ugonjwa kuwa mbaya zaidi, au kusaidia kupona haraka.

Kwa vidonda, hatua ya kwanza katika kutibu jeraha ni kuzuia uvujaji wa damu. Uvujaji wa damu unaoonekana unaweza kuzuiwa karibu kila wakati kwa kuweka padi ya shashi au kitambaa safi juu ya eneo linalovuja na kukandamiza eneo hilo kwa kidole au mkono kwa angalau dakika 5. Wakati wowote inapowezekana, sehemu inayovuja damu iinuliwe juu zaidi ya usawa wa kimo cha moyo.

Majeraha yote, iwe yanatibiwa nyumbani au na wataalamu wa afya, yanapaswa kuzingatia dalili za maambukizi (wekundu unaozidi kuongezeka, kulainika, joto au hali ya kutoa usaha) katika siku kadhaa za kwanza baada ya matibabu. Ikiwa dalili zozote za maambukizi zitatokea (kama vile homa, usaha ndani ya kidonda au usaha kuvuja kwenye kidonda, au uwekundu kuongezeka karibu na kidonda), msaada wa kimatibabu unapaswa kutafutwa haraka iwezekanavyo (ndani ya saa kadhaa).

Katika baadhi ya hali, msaada wa kimatibabu zaidi ya huduma ya kwanza unahitajika.

Majeraha Yatokanayo na Umeme

Maji na umeme havichanganyiki. Mafuriko mara nyingi humaanisha uwepo wa maji katika sehemu ambazo hazifai kuwa na maji, hali inayosababisha hatari za umeme ambazo zinaweza kutishia maisha. FEMA inatoa tahadhari ya kuzingatia hatari ya kupigwa na shoti ya umeme. Usiguse vifaa vya umeme ikiwa vina maji au ikiwa umesimama ndani ya maji. Zima umeme ili kuzuia shoti ya umeme ikiwa ni salama kufanya hivyo.

Jeraha la umeme hutokea pale mkondo wa umeme unapopita mwilini na kuingilia kazi ya kiungo cha ndani na wakati mwingine kuunguza tishu. Mara nyingi, dalili kuu za jeraha lililosababishwa na umeme ni kubabuka ngozi, ingawa sio majeraha yote ya umeme husababisha uharibifu unaoonekana kwa nje.

Matibabu ya majeraha ya umeme yanajumuisha hatua kadhaa. Kwanza mtu lazima atenganishwe na chanzo cha mkondo wa umeme. Njia salama zaidi ya kufanya hivyo ni kuzima mkondo wa umeme—kwa mfano, kwa kufyatua kikata saketi au swichi au kwa kuchomoa kifaa kutoka kwenye mkondo wa umeme. Hakuna mtu anayepaswa kumgusa mwathirika hadi pale mkondo wa umeme utakapozimwa.

Pindi mtu huyo anapoweza kuguswa kwa usalama, mwokoaji anapaswa kuangalia ikiwa mtu huyo anapumua na kama ana mapigo ya moyo. Ikiwa mtu hapumui na hana mapigo ya moyo, uamshaji wa mapigo ya moyo na mapafu (CPR) unapaswa kufanyika mara moja. Huduma ya msaada wa matibabu ya dharura inapaswa kuitwa kwa mtu yeyote ambaye ana zaidi ya jeraha dogo. Kwa sababu kiwango cha kuungua kutokana na umeme kinaweza kudanganya, msaada wa matibabu unapaswa kutafutwa ikiwa kuna shaka yoyote kuhusu uzito wa jeraha.

Bakteria na Kuvu

Hatari za kiafya kutokana na mafuriko zinaweza kudumu kwa muda mrefu. Maji ya mafuriko ambayo hayajasafishwa haraka na kwa ufanisi yanaweza kusababisha hatari za kiafya baada ya mafuriko.

FEMA inashauri kuvaa glavu nzito za kazi, nguo za kujikinga, na buti wakati wa kufanya usafi na kutumia vifaa vinavyofaa vya kufunika uso au barakoa. Hii ni muhimu ili kulinda watu dhidi ya vumbi na uchafu ambao unaweza kuwa hewani pamoja na vitu kama kuvu na bakteria. Watu walio na pumu na hali zingine za mapafu na/au mfumo dhaifu wa kingamaradhi hawapaswi kuingia kwenye majengo ambayo maji yanavuja kwa ndani au yenye kuvu inayoota ambayo inaonekana au kutoa harufu na watoto hawapaswi kushiriki katika kufanya usafi baada ya maafa, shirika hilo linasema.

Bakteria, ikiwa ni pamoja na pepopunda, wanaweza pia kuwepo katika maji ya mafuriko. Bakteria hatari wanaweza kuingia kwenye mwili wako kwa njia mbalimbali. Unaweza:

Kula au kunywa kitu chenye bakteria ndani yake

Vuta hewa ambayo imebeba bakteria

Kugusa kitu kilichochafuliwa kwa bakteria kisha ukagusa mdomo, pua au macho

Kupata mkwaruzo, mchubuko au kuungua ambapo huruhusu bakteria kuingia mwilini mwako