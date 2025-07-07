Miili yetu ina aina tofauti za seli za damu. Seli nyekundu za damu hubeba oksijeni. Chembe sahani husaidia kuganda kwa damu ili kupunguza damu kuvuja. Seli nyeupe za damu hupambana na maambukizi. Seli za Plasma ni aina maalum ya seli nyeupe za damu zinazotengeneza protini zinazoitwa kingamwili, ambazo hutafuta na kushambulia seli za kigeni zinazosababisha maambukizi.

Myeloma nyingi ni saratani ya seli hizi za plasma ambapo seli zisizo za kawaida za plasma huongezeka bila kudhibitiwa kwenye uboho na mara kwa mara katika sehemu zingine za mwili. Ni saratani ya damu ya pili kwa kuenea. Umri wa wastani wa watu walio na myeloma nyingi ni takriban miaka 70 Mara nyingi huja na dalili na shida mbalimbali, lakini kuna chaguzi za matibabu ambazo zinaweza kusaidia kupunguza kasi ya ukuaji wa saratani na kupunguza dalili hizo.

Watu binafsi na familia zinazokabiliana na utambuzi wa myeloma nyingi hukumbana na hali ya mashaka na mfadhaiko. Haya ni majibu ya maswali yanayoulizwa sana na wagonjwa kuhusu myeloma nyingi.

Je, dalili za myeloma nyingi ni zipi?

Kwa kawaida, karibu seli 1 kati ya 200 katika uboho wetu ni seli ya plasma. Kwa watu walio na myeloma nyingi, sehemu kubwa ya uboho hujazwa na seli za plasma zenye saratani. Kwa watu walio na myeloma nyingi, sehemu kubwa ya uboho hujazwa na seli za plasma zenye saratani. Kwanza, seli hizi zinaweza kuvamia mifupa iliyo karibu, mara nyingi mgongoni, jambo ambalo linaweza kusababisha maumivu na kuvunjika mifupa inapoharibika.

Wakati huo huo, idadi kubwa ya seli za plasma zenye saratani zinaweza kuzalisha vitu vinavyopunguza uzalishaji wa aina fulani za seli za damu. Seli nyekundu za damu chache sana zinaweza kusababisha upungufu wa damu, na kusababisha uchovu, udhaifu, kupauka, na uwezekano wa matatizo ya moyo. Uchache wa seli nyeupe za damu unaweza kudhoofisha kinga ya mwili, na hivyo kuwafanya watu kuwa rahisi kushambuliwa na maambukizi madogo na makubwa.

Mara nyingi, watu pia hupata matatizo yanayohusiana na figo kwa sababu protini na kingamwili zinaweza kuvunjika kuvunjika na kusababisha matatizo. Matatizo ya figo yanaweza kusababisha kichefuchefu pamoja na matatizo ya kukojoa.

Mtu anawezaje kujua kama ana myeloma nyingi?

Katika baadhi ya matukio, myeloma nyingi inaweza kutambuliwa kabla ya watu kupata dalili yoyote wakati wa vipimo vya maabara, mara nyingi vinavyofanyika kwa sababu nyingine, huonyesha viwango vya juu vya protini, protini katika mkojo au kudhoofika kwa mifupa.

Watu wengine wataonana na daktari kwa maumivu ya mgongo au maumivu ya mifupa katika sehemu nyingine ya mwili. Hata hivyo, wakati mwingine, matatizo hayo yatawasukuma madaktari kutafuta chanzo chake, mara nyingi kupitia vipimo vya maabara. Ikiwa mtu anahisi uchovu, daktari huenda akagundua kwamba ana’upungufu wa damu, na myeloma nyingi hugundulika kuwa chanzo cha upungufu wa damu.

Je, myeloma nyingi hutibiwa kwa njia gani?

Ikiwa mtu hana maumivu yoyote au dalili nyingine, wakati mwingine matibabu si ya lazima. Kwa watu wanaohitaji matibabu, kwa kawaida hujumuisha dutu na madawa mengine ya kuzuia saratani kukua, dawa za kuimarisha mifupa na wakati mwingine. tiba ya mionzi ili kutibu mifupa yenye maumivu. Zaidi ya hayo, madaktari wanatanguliza matibabu mahususi zaidi yaliyolengwa kwa mahitaji ya mtu binafsi.

Matibabu mengi kati ya haya hayawezi kutofautisha hayatofautisha kati ya seli za saratani na seli za kawaida zinazozalisha kingamwili, jambo ambalo linaweza kudhoofisha zaidi kingamwili ya mtu na kumfanya awe rahisi kushambuliwa na maambukizi. Zaidi ya hayo, watu wanaweza kuhitaji matibabu kwa matatizo kama vile upungufu wa damu, viwango vya juu vya kalsiamu katika damu, na matatizo ya figo.

Bado hakuna tiba, lakini kwa kupata huduma sahihi na matibabu thabiti, watu wengi walio na myeloma nyingi wanaweza kuishi kwa zaidi ya miaka 10 baada ya utambuzi wake.

Kwa mtu yeyote anayeishi na myeloma nyingi, ni muhimu kufuatilia dalili na kuwasiliana kwa karibu na daktari wake kuhusu mabadiliko katika afya na dalili zake, pamoja na uwezekano wa kutumia matibabu yanayovumbuliwa ili kusaidia kudhibiti hali hiyo.