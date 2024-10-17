Dkt. Azungumzia Kuhusu Vitu Kutoka Ukeni
Habari. Jina langu ni Dkt. Tosin Goje, mtaalamu wa magonjwa ya uzazi/wanawake na pia mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza katika Kliniki ya Cleveland hapa Cleveland, Ohio. Leo, tutazungumza juu ya vitu kutoka ukeni. Sio vitu kutoka ukeni zote zisizo za kawaida. Sote tuna vitu kutoka ukeni fulani ambazo zinaweza kuwa wazi hadi kama maziwa kwa asili. Pia hubadilika kulingana na mzunguko wa hedhi.
Kwa hivyo wakati wa awamu ya luteal, inaweza kuwa nene na yenye krimu. Wakati wa ovulation, inaweza kuwa nyembamba zaidi, kama aina ya yai nyeupe inayonyooka. Na bila shaka, wakati wa ujauzito, huwa na kiasi kikubwa zaidi. Kwa hivyo vitu kutoka ukeni kidogo kunatarajiwa.
Hata hivyo, kutokwa na uchafu usio wa kawaida ukeni kunaweza kuhusishwa na harufu kali kama ya samaki, ama samaki aliyeoza au yai lililooza. Inaweza kuhusishwa na kuwasha na pia wakati mwingine na kutokwa na uchafu wa manjano angavu au kijani kama jibini au kutokwa na damu kunakohusiana nayo. Ikiwa una uchafu wowote usio wa kawaida ukeni, ninapendekeza uwasiliane na mtoa huduma wako ili akaguliwe.
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