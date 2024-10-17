Dkt. Falk Azungumzia Kuhusu Ukomo wa Hedhi
Habari. Mimi ni Dk. Sandy Falk. Mimi ni daktari wa uzazi na magonjwa ya wanawake, na mimi ni Mhariri Mkuu hapa The Manuals. Leo, hebu tuzungumzie ukomo wa hedhi. Kwa hivyo katika utendaji wangu kama daktari, naona ni muhimu sana kuwasaidia wagonjwa wangu waliokoma hedhi. Na kwa kawaida si mchakato wa hatua moja. Kuna taarifa nyingi kuhusu ukomo wa hedhi, lakini si zote ni sahihi.
Kama wewe ni mgonjwa wangu, moja ya mambo ya kwanza ningefanya ni kupitia dalili zote unazopata. Na kisha mimi hutumia mbinu ambayo naiita kuvunja mzunguko wa ukomo wa hedhi.
Dalili kuu 3 za ukomo wa hedhi ni mawimbi ya joto, matatizo ya usingizi, na mabadiliko ya hisia. Kwa hivyo ningekuuliza, ni dalili gani inayokusumbua zaidi? Na hiyo ndiyo dalili ambayo tungeishughulikia kwanza kwa sababu kwa kawaida dalili nyingi hulishana. Na kwa kukabiliana na dalili mbaya zaidi kwanza, ndivyo tunavyovunja mzunguko.
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