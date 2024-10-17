Habari. Mimi ni Dk. Sandy Falk. Mimi ni daktari wa uzazi na magonjwa ya wanawake, na mimi ni Mhariri Mkuu hapa The Manuals. Leo, hebu tuzungumzie ukomo wa hedhi. Kwa hivyo katika utendaji wangu kama daktari, naona ni muhimu sana kuwasaidia wagonjwa wangu waliokoma hedhi. Na kwa kawaida si mchakato wa hatua moja. Kuna taarifa nyingi kuhusu ukomo wa hedhi, lakini si zote ni sahihi.

Kama wewe ni mgonjwa wangu, moja ya mambo ya kwanza ningefanya ni kupitia dalili zote unazopata. Na kisha mimi hutumia mbinu ambayo naiita kuvunja mzunguko wa ukomo wa hedhi.