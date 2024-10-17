Habari. Mimi ni Jeremy Archer, mtaalamu wa magonjwa ya moyo na mhariri wa watoto hapa katika The Manual. Je, unajua kwamba watoto wanaweza kupata shinikizo la damu kama watu wazima? Ninajali sana hili kwa sababu kadri shinikizo la damu la mtoto linavyoongezeka, ndivyo anavyokuwa na uwezekano mkubwa wa kupata ugonjwa wa moyo atakapokua.

Watoto wengi wanapaswa kupimwa shinikizo la damu na daktari wao wa watoto au daktari wa familia kila mwaka kuanzia umri wa miaka 3. Huenda hili likahitaji kuanza mapema zaidi kwa watoto waliozaliwa kabla ya wakati au walio na matatizo mengine ya kiafya kama vile ugonjwa wa figo.