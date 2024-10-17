Dkt. Archer Azungumzia Shinikizo la Damu la Juu kwa Watoto
Habari. Mimi ni Jeremy Archer, mtaalamu wa magonjwa ya moyo na mhariri wa watoto hapa katika The Manual. Je, unajua kwamba watoto wanaweza kupata shinikizo la damu kama watu wazima? Ninajali sana hili kwa sababu kadri shinikizo la damu la mtoto linavyoongezeka, ndivyo anavyokuwa na uwezekano mkubwa wa kupata ugonjwa wa moyo atakapokua.
Watoto wengi wanapaswa kupimwa shinikizo la damu na daktari wao wa watoto au daktari wa familia kila mwaka kuanzia umri wa miaka 3. Huenda hili likahitaji kuanza mapema zaidi kwa watoto waliozaliwa kabla ya wakati au walio na matatizo mengine ya kiafya kama vile ugonjwa wa figo.
Ikiwa mtoto ana shinikizo la damu, anaweza kuhitaji matibabu. Kwa watoto wengi, hii inaweza kumaanisha kubadilisha kile wanachokula au kuongeza jinsi wanavyofanya mazoezi ya mwili. Lakini kwa baadhi, inaweza kumaanisha kutumia dawa ya shinikizo la damu. Bila kujali jinsi tunavyotibu shinikizo la damu, najua kwamba ninapomsaidia mtoto na shinikizo lake la damu, ninaleta mabadiliko katika maisha yake ya baadaye.
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