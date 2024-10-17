Habari. Mimi ni Jeremy Archer, mtaalamu wa magonjwa ya moyo na mhariri wa watoto hapa katika The Manual. Unaweza kutarajia nini wakati daktari wa mtoto wako ameagiza echocardiogram kwa ajili yake? Echocardiogram ni kipimo cha ultrasound, kama vile mwanamke mjamzito anavyopata, isipokuwa hapa, mawimbi ya sauti huchukua picha za moyo wa mtoto wako badala ya mtoto.

Sasa, echocardiogram haidhuru, lakini inaweza kutisha kwa sababu ya vifaa visivyojulikana, watu ambao mtoto wako anaweza asiwajue, na hitaji la kulala kimya na kufuata maagizo. Kwanza, fundi ataweka jeli kwenye kamera ya ultrasound. Wataiweka taratibu kwenye kifua cha mtoto wako, na kumwambia jinsi ya kulala na kusogea ili kupata picha bora zaidi. Kwa kawaida utaratibu huchukua dakika 30 hadi 45.