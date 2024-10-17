ruka kwa maudhui makuu
Visababishi vya Ugonjwa wa Baadaye wa Raynaud

Cause

Examples

Autoimmune and inflammatory disorders

Mixed or undifferentiated connective tissue disease

Idiopathic inflammatory myopathies (such as polymyositis or dermatomyositis)

Rheumatoid arthritis

Sjögren syndrome

Systemic lupus erythematosus

Systemic sclerosis

Hormonal disorders

Hypothyroidism

Blood disorders

Cold agglutinin disease

Polycythemia vera

Cancer and related disorders

Gastrointestinal neuroendocrine tumors

Paraneoplastic syndrome

Nerve disorders

Carpal tunnel syndrome

Trauma

Frostbite

Vibration

Blood vessel disorders

Thoracic outlet syndrome

Medications and substances

Beta-blockers

Cocaine

Ergot preparations (used for migraines and to control bleeding after childbirth)

Nicotine

Stimulant medications

