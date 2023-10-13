Угревая сыпь — это распространенная проблема кожи, при которой на лице, груди, плечах или спине появляются прыщи.

Что является причиной угревой сыпи?

Угревая сыпь вызвана закупоркой волосяных фолликулов кожным салом и мертвыми клетками кожи. Волосяные фолликулы могут отекать и образовывать бугорки, так называемые черные угри. Если в закупоренные волосяные фолликулы попадают определенные виды бактерий, они вызывают воспаление. Воспаление приводит к образованию прыщей, называемых белыми угрями, которые могут содержать гной. Другие причины угревой сыпи включают половое созревание, гормональные изменения в организме в связи с беременностью или менструациями, использование макияжа или кремов для кожи, которые закупоривают поры, а также ношение тесной одежды, которая задерживает пот.

Каковы симптомы угревой сыпи?

Симптомы угревой сыпи включают несколько типов бугорков на коже, таких как угри, белые угри, прыщи, более глубокие, плотные бугорки, содержащие гной, и большие, красные, болезненные бугорки, заполненные гноем.

Как врачи лечат угревую сыпь?