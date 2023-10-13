Что именно представляет собой сотрясение мозга при занятиях спортом?

Сотрясение мозга — это травма головного мозга, которая временно влияет на мышление и сознание. Человек может потерять сознание или просто почувствовать себя дезориентированным.

Сотрясение мозга при занятиях спортом возникает, например при ударе головой во время игры в футбол.

Примерно один из пяти спортсменов, занимающихся контактными видами спорта, получает сотрясение мозга в течение игрового сезона.

Каковы симптомы сотрясения мозга при занятиях спортом?

Несмотря на то, что человек может находиться в бессознательном состоянии в течение некоторого времени, обычно в течение менее 15 минут, потеря сознания при сотрясении мозга происходит не всегда.

Другие симптомы сотрясения мозга при занятиях спортом включают спутанность сознания, в том числе оглушенность или ошеломление, неуверенность в счете или в том, в какой команде выступает спортсмен, или медленные ответы на вопросы; потерю памяти, например, незнание того, во что играет команда, или неспособность вспомнить, что произошло до или после травмы; двоение в глазах и чувствительность к свету; неуклюжесть; головную боль и головокружение; неспособность удерживать равновесие.

Если у человека было несколько сотрясений мозга при занятиях спортом, даже нетяжелых, у него может быть длительное поражение головного мозга, известное под названием ХТЭ (хроническая травматическая энцефалопатия).

Как врачи диагностируют сотрясение мозга при занятиях спортом?

Если у человека была травма головы во время занятий спортом, врач задаст ему вопросы и проведет физикальное обследование, чтобы определить, корректно ли работают все отделы головного мозга. Если человек не возвращается к норме в течение нескольких минут или в течение длительного времени находится в бессознательном состоянии, врач обычно направляет его в больницу на КТ головы, чтобы убедиться в отсутствии кровотечения или кровоподтеков в головном мозге. Лучше обратиться к врачу, имеющему опыт лечения сотрясений мозга при занятиях спортом.

Как врачи лечат сотрясение мозга при занятиях спортом?

Врач порекомендует человеку отдохнуть, прекратить действия, которые могут возбуждать головной мозг, например, не пользоваться компьютером, не играть в видеоигры и не смотреть телевизор, а также вернуться в больницу, если симптомы усугубляются. Прежде чем вы сможете вернуться к занятиям спортом, врач может попросить вас начать с легких упражнений и постепенно увеличивать нагрузки. Не следует возобновлять занятия спортом до тех пор, пока симптомы не исчезнут, и врач не разрешит вам играть.

Как предотвратить будущие сотрясения мозга при занятиях спортом?

Носить шлемы, рекомендованные для конкретного вида спорта.

Не заниматься контактными видами спорта до тех пор, пока врач не скажет, что травма головы полностью прошла.

После возобновления занятий спортом увеличивать нагрузку постепенно.

Сотрясение мозга можно получить при занятиях любым видом спорта, но вероятность выше в тех видах спорта, в которых возможны столкновения на больших скоростях, таких как футбол, регби, хоккей на льду и лакросс.

Некоторые спортсмены проходят нейрокогнитивное тестирование (проверку ряда функций головного мозга), прежде чем будут допущены к соревнованиям.