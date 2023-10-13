Что такое розацеа?
Розацеа — это заболевание кожи, в результате которого нос и область вокруг него становятся красными, опухшими и покрываются крошечными прыщами и расширенными кровеносными сосудами. Она чаще всего встречается у людей в возрасте от 30 до 50 лет, особенно у людей ирландского и североевропейского происхождения.
Что является причиной розацеа?
Причины розацеа врачам неизвестны. Люди со светлой кожей могут быть более предрасположены к этому заболеванию.
Каковы симптомы розацеа?
Розацеа поражает только кожу лица и волосистой части головы. Как правило, ее течение становится более тяжелым со временем. Сначала отмечается более продолжительная, чем обычно, гиперемия кожи над щеками и носом и чувство жжения, но в остальном кожа выглядит нормальной. По мере прогрессирования розацеа кожа может большую часть времени выглядеть красной и припухшей, с заметными мелкими кровеносными сосудами непосредственно под ее поверхностью. Могут появляться небольшие прыщи. На поздних стадиях розацеа кожа на лице утолщается и становится на вид красной и опухшей.
Что может провоцировать розацеа?
Острые продукты, алкоголь, горячие напитки, солнцезащитный крем или макияж, стресс, солнечный свет или ветер, физические упражнения, горячие ванны и некоторые лекарственные препараты.
Как врачи могут определить, есть ли у человека розацеа?
Врачи могут определить, есть ли у человека розацеа, осмотрев лицо и волосистую часть головы.
Как врачи лечат розацеа?
Лечение включает избегание провоцирующих факторов, лазеротерапию или электрокаутеризацию (пропускание электрического тока через кожу для лечения видимых кровеносных сосудов), дермабразию (процедура для удаления лишней кожи) или хирургическое вмешательство для удаления лишней кожи.
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