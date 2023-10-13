Розацеа — это заболевание кожи, в результате которого нос и область вокруг него становятся красными, опухшими и покрываются крошечными прыщами и расширенными кровеносными сосудами. Она чаще всего встречается у людей в возрасте от 30 до 50 лет, особенно у людей ирландского и североевропейского происхождения.

Что является причиной розацеа?

Причины розацеа врачам неизвестны. Люди со светлой кожей могут быть более предрасположены к этому заболеванию.

Каковы симптомы розацеа?

Розацеа поражает только кожу лица и волосистой части головы. Как правило, ее течение становится более тяжелым со временем. Сначала отмечается более продолжительная, чем обычно, гиперемия кожи над щеками и носом и чувство жжения, но в остальном кожа выглядит нормальной. По мере прогрессирования розацеа кожа может большую часть времени выглядеть красной и припухшей, с заметными мелкими кровеносными сосудами непосредственно под ее поверхностью. Могут появляться небольшие прыщи. На поздних стадиях розацеа кожа на лице утолщается и становится на вид красной и опухшей.

Что может провоцировать розацеа?

Острые продукты, алкоголь, горячие напитки, солнцезащитный крем или макияж, стресс, солнечный свет или ветер, физические упражнения, горячие ванны и некоторые лекарственные препараты.

Как врачи могут определить, есть ли у человека розацеа?

Врачи могут определить, есть ли у человека розацеа, осмотрев лицо и волосистую часть головы.

Как врачи лечат розацеа?