Рассеянный склероз (РС) — это заболевание, которое приводит к образованию множественных рубцов на нервах в головном и спинном мозге. Эти рубцы препятствуют нормальному функционированию нервов.

Что является причиной РС?

Врачи не знают, что является причиной РС, но большинство из них считают, что иммунная система атакует собственные ткани организма, как будто они для него чужеродные. Этот процесс называют аутоиммунной реакцией. При РС иммунная система атакует и поражает нервы в головном и спинном мозге.

Какими симптомами проявляется РС?

Поскольку РС атакует различные нервы, симптомы болезни у разных людей проявляются по-разному. У людей может различаться даже картина появления и исчезновения симптомов. Обычно симптомы РС появляются внезапно, а затем проходят. С течением времени, независимо от характера симптомов, существует тенденция к медленному усугублению течения РС.

К наиболее распространенным первым симптомам РС относятся покалывание или онемение частей рук, ног, груди, спины или лица, слабость, неуклюжесть или скованность рук или ног, слепые пятна, нечеткое зрение или же боль при движении одним глазом.

К другим ранним симптомам относятся двоение зрения и внезапная жгучая боль или ощущение, как при поражении электрическим током вдоль спины, ног или руки, которые могут возникать сами по себе при прикосновении к чему-то или при попытке согнуть шею.

На поздних стадиях для РС характерны неуверенные, неровные движения, неспособность двигать частью тела или всем телом, болезненные мышечные спазмы и мышечная слабость, трудности при удержании равновесия и ходьбе, ощущение усталости и слабости, замедленная, невнятная речь, депрессия или перепады настроения, нарушения мыслительной деятельности, сложности с запоминанием, концентрацией внимания или принятием решений, головокружение, а также проблемы с контролем мочеиспускания или дефекации.

Как врачи могут определить, есть ли у человека РС?

С диагностикой РС могут возникнуть сложности. Врачи ставят диагноз РС на основании симптомов и, как правило, с помощью МРТ головного и спинного мозга, а иногда — спинномозговой пункции.

Как врачи лечат РС?

Для облегчения симптомов в период обострений врачи иногда применяют метод обработки крови под названием «плазмаферез». Для предотвращения «нападения» иммунной системы на нервы или облегчения специфических симптомов, таких как напряжение мышц, ощущение покалывания, усталость или депрессия, используются различные лекарственные препараты.

Как облегчить жизнь при РС?