Тепловой удар — это состояние, требующее неотложной медицинской помощи, вызванное слишком высокой температурой тела.

Если человека достаточно быстро не охладить, тепловой удар может повредить такие органы, как мозг, сердце и легкие. Он также может привести к смерти.

Тепловой удар может возникнуть у любого человека. К людям с повышенным риском относятся пожилые люди, которые заперты в жаркой комнате без кондиционирования воздуха, даже если кажется, что в комнате не очень жарко; лица, запертые в горячей машине, особенно дети, которые слишком малы, чтобы открыть дверь (автомобили, как известно, очень быстро нагреваются внутри, особенно на солнце), а также спортсмены и люди, работающие в условиях высокой температуры.

Если человеку становится плохо от жары, он может не осознавать, что температура тела слишком высока.

Могут возникнуть следующие настораживающие признаки теплового удара:

слабость, головокружение или предобморочное состояние;

головная боль;

тошнота;

рвота;

Если у человека горячая, покрасневшая или сухая кожа, а также присутствуют признаки дезориентации, значит, у него тепловой удар. При тепловом ударе человек может потеть, а может и не потеть.

Диагноз теплового удара ставят исходя из того, что произошло с человеком, имеющихся у него симптомов и температуры тела. Врачи проведут анализы крови и мочи, чтобы проверить надлежащее функционирование органов.

Для предотвращения теплового удара, когда на улице жарко, важно носить легкую, не слишком тесную одежду, избегать пребывания на солнце, пить много жидкости, даже если отсутствует жажда, и избегать тяжелых физических нагрузок в самую жаркую часть дня.

Нужно спросить своего врача, может ли повысить риск теплового удара какая-либо из имеющихся проблем со здоровьем или какой-либо из принимаемых лекарственных препаратов.

Следует проверять состояние пожилых людей, особенно тех, у которых нет кондиционера, и никогда не оставлять ребенка в припаркованном автомобиле.