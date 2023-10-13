Сердце и система кровообращения плода начинают формироваться вскоре после зачатия. К концу пятой недели сердце плода способно прокачивать кровь по всему организму. Тем не менее, поскольку легкие начнут свою работу только после рождения, когда ребенок сделает свой первый вдох, матери приходится снабжать плод обогащенной кислородом кровью.

В пренатальном периоде в сердце формируются четыре камеры и клапана — как в сердце взрослого человека. Однако ввиду того, что легкие ребенка начнут функционировать только после рождения, кровь идет по обходному маршруту. Чтобы обеспечить возможность движения крови в обход легких, в сердце во время внутриутробного развития формируются две структуры: овальное окно и боталлов проток. Овальное окно представляет собой отверстие между левым и правым предсердиями. Боталлов проток — это кровеносный сосуд, соединяющий аорту и легочную артерию.

При нормально функционирующем кровообращении в пренатальном периоде обогащенная кислородом кровь поступает из материнского организма через плаценту и пуповину в нижнюю полую вену плода. В полую вену также поступает бедная кислородом кровь из организма плода. И обогащенная, и бедная кислородом кровь через полую вену попадает в правое предсердие.

Большая часть смешанной крови через овальное окно попадает из правого предсердия в левое предсердие. Оттуда она поступает в левый желудочек, выталкивающий ее в аорту. Аорта же снабжает кровью весь организм плода.

Оставшаяся в правом предсердии кровь поступает в правый желудочек, который закачивает ее в легочную артерию, снабжающую кровью легкие. Однако по причине того, что легкие пока не функционируют, кровь через боталлов проток направляется из легочной артерии в аорту. А из аорты, как уже упоминалось, кровь распределяется по всему организму плода.