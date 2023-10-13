Когда звуковые волны достигают уха, они собираются воронкообразным внешним ухом и направляются в среднее ухо. На входе в среднее ухо звуковые волны попадают на барабанную перепонку. Возникающие в результате этого колебания проходят через среднее ухо и заполненное жидкостью внутреннее ухо, где они преобразуются в сигналы, которые затем посылаются в головной мозг.

В некоторых случаях среднее ухо может закупориваться и инфицироваться. Особенно восприимчивы к этому заболеванию дети, поскольку евстахиевы трубы (трубы, через которые осуществляется дренирование среднего уха) у них короче и уже. По мере накопления жидкости и повышения давления в ухе у детей может возникать боль и нарушение слуха. Если инфекция становится хронической или возникает повторно, может возникнуть необходимость провести ребенку тимпаностомию.

При этой процедуре в барабанной перепонке делают маленький разрез и отводят скопившуюся жидкость. После этого в разрез вставляют маленькую трубку, которая делает возможным непрерывное дренирование на протяжении нескольких месяцев. Со временем разрез начинает заживать и трубки выпадают естественным образом, поскольку отверстие в барабанной перепонке закрывается.