Предстательная железа является частью мужской репродуктивной системы. Она представляет собой небольшую округлую железу, расположенную перед прямой кишкой, у основания мочевого пузыря. Ее основная функция — выделение жидкости в уретру во время эякуляции. Во время эякуляции сперма перемещается из яичек через трубочки, называемые семявыносящими протоками. Семявыносящий проток расположен за мочевым пузырем и входит в предстательную железу. На этом пути сперматозоиды смешиваются с семенными жидкостями, другими компонентами эякулята, поступающими из трех источников: семенных везикул, предстательной железы и бульбоуретральных желез. Смешанные жидкости, которые называются эякулятом, проходят через весь мочеиспускательный канал и покидают тело через половой член. Если рак предстательной железы развивается и не обнаруживается на ранних стадиях, может потребоваться удаление предстательной железы. Существует несколько хирургических подходов к удалению предстательной железы. Если рассматривать строение таза, то анатомия вокруг предстательной железы состоит из большого количества мелких структур, включая мышцы и нервы, которые влияют как на мочеиспускание, так и на эрекцию. При удалении предстательной железы, пораженной злокачественной опухолью, хирург должен использовать высокоточные инструменты для сохранения этих важных структур. Мочеиспускательный канал осторожно надрезают у основания мочевого пузыря. Дополнительный контроль и точность инструментов также могут помочь хирургу сохранить пучки нервов, ответственных за эрекцию. После чистого отделения предстательной железы, она удаляется через небольшой разрез. Для дренирования мочевого пузыря после хирургического вмешательства вводят катетер. Затем мочевой пузырь повторно присоединяют к мочеиспускательному каналу поверх катетера. Этот катетер остается на месте в течение короткого периода времени, чтобы обеспечить надлежащее заживление.