1. Удерживайте вес в руке с травмированной стороны.

2. Слегка согните бедра и колени и поддерживайте верхнюю часть тела другой рукой, помещенной на стол или кровать.

3. Согните локоть на 90 градусов и поднимите локоть на высоту плеча, отводя (сводя) лопатку.

4. Вернитесь в исходное положение.

5. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.

6. Специальные инструкции