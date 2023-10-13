Тяга в наклоне с сопротивлением
1. Удерживайте вес в руке с травмированной стороны.
2. Слегка согните бедра и колени и поддерживайте верхнюю часть тела другой рукой, помещенной на стол или кровать.
3. Согните локоть на 90 градусов и поднимите локоть на высоту плеча, отводя (сводя) лопатку.
4. Вернитесь в исходное положение.
5. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.
6. Специальные инструкции
а. Начинайте с веса 0,5–1 кг (например, бутылки с водой).
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.