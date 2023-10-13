Стволовые клетки — это уникальные клетки, расположенные в костном мозге или периферической крови, которые могут развиваться в эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

Целью таких методов лечения онкологических заболеваний, как лучевая терапия и химиотерапия, является уничтожение опухолевых клеток. К сожалению, в процессе лечения происходит повреждение костного мозга и других здоровых клеток. При трансплантации аллогенных стволовых клеток онкологическим больным после лечения онкологического заболевания переносят здоровые стволовые клетки от другого человека (донора).

Лучший донор стволовых клеток — это брат или сестра, тип ткани которого как можно больше соответствует тканям пациента. Тип ткани определяется парами генетических маркеров на лейкоцитах, называемых лейкоцитарными антигенами человека. От матери и отца наследуется по одному антигену из каждой пары. Чем ближе маркеры донора и пациента, тем успешнее проходит трансплантация аллогенных стволовых клеток.

Для пациентов, у которых нет члена семьи с соответствующей тканью, возможно найти донора через регистр костного мозга.

После выявления подходящего донора стволовые клетки из крови донора могут быть получены посредством простой нехирургической процедуры под названием аферез. Для выполнения этой процедуры за несколько дней до сбора вводят препарат, чтобы стимулировать выход стволовых клеток из костного мозга и их поступление в кровь. Затем кровь извлекают из одной руки и пропускают через аппарат для афереза или сепаратор клеток, где отбираются стволовые клетки. Оставшиеся компоненты крови возвращаются через катетер в другой руке. Стволовые клетки возвращаются или пересаживаются в организм через центральный катетер.

Требуется 2–3 недели подготовки перед взятием трансплантата и до начала выработки им новых здоровых клеток крови.