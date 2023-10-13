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Сопротивление сгибанию коленного сустава в наклонном положении

1. После ослабления течения воспалительной фазы пациент способен выполнять сгибание колена без боли:

2. Лягте на живот.

3. Начните с выпрямления коленного сустава.

4. Согните колено насколько это возможно без ощущения боли.

5. Медленно вернитесь в исходное положение.

6. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.

7. Специальные инструкции

а. Начните с наименьшего сопротивления, добавляя вес, который может переноситься. Также может быть использовано сопротивление резиновой ленты.

б. Сосредоточьтесь на фазе эксцентричного снижения со счетом до 4 при снижении и распрямлении коленного сустава до исходного состояния, и со счетом до 2 при сгибании коленного сустава.

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

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