Человеческое ухо можно разделить на три отдела: наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо.

Во внутреннем ухе содержится спиралеобразная улитка, в которой звуковые волны преобразуются в нервные сигналы, и вестибулярный аппарат, который содержит рецепторы чувства равновесия.

Полукружные каналы отходят о задней части преддверия и отвечают за обнаружение движений головы в трех пространственных плоскостях. Передний канал воспринимает движения вперед и назад. Задний канал обнаруживает движения вверх и вниз. Боковой канал воспринимает движения влево и вправо. Каждый канал содержит мембранозный полукружный проток, который воспринимает угловой момент. В основании каждого протока есть расширение, которое называется «ампула». В ампуле длинные стереоцилии (чувствительный элемент вестибулярного аппарата) волосковых клеток окружены купулой, которая выступает в эндолимфу. Когда ваша голова двигается, эндолимфа двигает купулу и стимулирует стереоцилии.

Системное головокружение — это ощущение головокружение или внезапное ощущение вращения при отсутствии реального движения. Самой частой причиной системного головокружения является доброкачественное пароксизмальное позиционное системное головокружение (ДППГ). Доброкачественное пароксизмальное позиционное системное головокружение развивается, когда маленькие кристаллы карбоната кальция (или отолиты) освобождаются и плавают в заднем полукружном канале. Эти отолиты могут замедлить или обратить вспять движение купулы, посылая в головной мозг сбивчивые сигналы о положении тела. Системное головокружение может сопровождаться тошнотой, рвотой и неустойчивостью. Во время эпизодов системного головокружения рекомендуется сохранять неподвижность в безопасном месте, пока ощущение не пройдет.

Симптомы системного головокружения со временем могут ослабляться. Ослабить симптомы системного головокружения можно с помощью лекарственных препаратов и физиотерапии.