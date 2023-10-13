Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Силикоз

При нормальном дыхании воздух проходит через нос, вниз по трахее и далее во все более мелкие дыхательные пути, которые называются «бронхами». Бронхи делятся на бронхиолы и далее на крошечные скопления тонких, хрупких мешочков, похожие на виноград, называемые альвеолами. Альвеолы — это место, где кислород обменивается на углекислый газ в крови. Люди, которые работают в шахтах или карьерах, или которые работают с такими веществами, как бетон или стекло, находятся в группе повышенного риска из-за вдыхания мелких частиц пыли кремнезема. Кремний — это распространенный кристалл, встречающийся в природе и являющийся основным компонентом песка. Крошечные частицы кремния проходят через мельчайшие дыхательные пути в альвеолярные мешочки. Внутри альвеол частицы кремния поглощаются иммунными клетками, называемыми макрофагами, которые предназначены для уничтожения чужеродных организмов в организме с помощью специальных ферментов. К сожалению, вместо того, уничтожения макрофагами кремния, кремний оказывается смертельным для этих иммунных клеток, которые, умирая, высвобождают ферменты. После высвобождения ферментов они действуют как раздражитель в легких и инициируют воспалительный процесс. Когда это происходит, особые клетки, называемые фибробласты, выдвигаются и начинают откладывать фиброзную ткань вокруг частиц, образуя узелки рубцовой ткани в легких. Наращивание рубцовой ткани в конечном счете уменьшает обмен кислорода в легких и вызывает одышку, которая постепенно ухудшается. Другие симптомы силикоза могут включать в себя боль в груди и резкий, сухой кашель, иногда с кровью.

По этим темам