При нормальном дыхании воздух проходит через нос, вниз по трахее и далее во все более мелкие дыхательные пути, которые называются «бронхами». Бронхи делятся на бронхиолы и далее на крошечные скопления тонких, хрупких мешочков, похожие на виноград, называемые альвеолами. Альвеолы — это место, где кислород обменивается на углекислый газ в крови. Люди, которые работают в шахтах или карьерах, или которые работают с такими веществами, как бетон или стекло, находятся в группе повышенного риска из-за вдыхания мелких частиц пыли кремнезема. Кремний — это распространенный кристалл, встречающийся в природе и являющийся основным компонентом песка. Крошечные частицы кремния проходят через мельчайшие дыхательные пути в альвеолярные мешочки. Внутри альвеол частицы кремния поглощаются иммунными клетками, называемыми макрофагами, которые предназначены для уничтожения чужеродных организмов в организме с помощью специальных ферментов. К сожалению, вместо того, уничтожения макрофагами кремния, кремний оказывается смертельным для этих иммунных клеток, которые, умирая, высвобождают ферменты. После высвобождения ферментов они действуют как раздражитель в легких и инициируют воспалительный процесс. Когда это происходит, особые клетки, называемые фибробласты, выдвигаются и начинают откладывать фиброзную ткань вокруг частиц, образуя узелки рубцовой ткани в легких. Наращивание рубцовой ткани в конечном счете уменьшает обмен кислорода в легких и вызывает одышку, которая постепенно ухудшается. Другие симптомы силикоза могут включать в себя боль в груди и резкий, сухой кашель, иногда с кровью.