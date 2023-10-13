В суровых условиях крупные, палочковидные бактерии, которые вызывают сибирскую язву, развиваются в споры, которые человек может вдохнуть после того, как они попадут в воздух. После вдыхания споры проходят по трахее, которая разделяется на бронхи. Из-за небольшого размера споры попадают во все меньшие и меньшие бронхиолы, и, в конечном итоге, в крошечные альвеолярные мешочки в легких.

В альвеолярных мешочках иммунные клетки (макрофаги) поглощают споры и атакуют их с помощью ферментов. Хотя некоторые споры разрушаются, многие из них переживают иммунную атаку. Уцелевшие споры проходят через лимфатическую систему и накапливаются внутри лимфатических узлов в грудной клетке.

По прошествии определенного периода времени споры прорастают и вырастают в полноценные бактерии сибирской язвы, которые размножаются в лимфатических узлах. По мере размножения этих бактерий они производят вредные токсины, которые приводят к набуханию лимфатических узлов и кровоизлиянию. Токсины также быстро проходят через кровоток, вызывая сильные симптомы сибирской язвы.

В течение нескольких дней после первоначального контакта развиваются симптомы простуды, включая повышенную температуру, кашель, боли и общее недомогание. Хотя у некоторых людей наступает кратковременное выздоровление, за ним следует быстрое наступление более серьезных симптомов. В течение этого времени в легочной ткани, где бактерии впервые попали в организм, развиваются язвы, а в грудной полости накапливается жидкость. Это вызывает кровотечение и отек, а также ограничивает дыхание.