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сибирская язва;

В суровых условиях крупные, палочковидные бактерии, которые вызывают сибирскую язву, развиваются в споры, которые человек может вдохнуть после того, как они попадут в воздух. После вдыхания споры проходят по трахее, которая разделяется на бронхи. Из-за небольшого размера споры попадают во все меньшие и меньшие бронхиолы, и, в конечном итоге, в крошечные альвеолярные мешочки в легких.

В альвеолярных мешочках иммунные клетки (макрофаги) поглощают споры и атакуют их с помощью ферментов. Хотя некоторые споры разрушаются, многие из них переживают иммунную атаку. Уцелевшие споры проходят через лимфатическую систему и накапливаются внутри лимфатических узлов в грудной клетке.

По прошествии определенного периода времени споры прорастают и вырастают в полноценные бактерии сибирской язвы, которые размножаются в лимфатических узлах. По мере размножения этих бактерий они производят вредные токсины, которые приводят к набуханию лимфатических узлов и кровоизлиянию. Токсины также быстро проходят через кровоток, вызывая сильные симптомы сибирской язвы.

В течение нескольких дней после первоначального контакта развиваются симптомы простуды, включая повышенную температуру, кашель, боли и общее недомогание. Хотя у некоторых людей наступает кратковременное выздоровление, за ним следует быстрое наступление более серьезных симптомов. В течение этого времени в легочной ткани, где бактерии впервые попали в организм, развиваются язвы, а в грудной полости накапливается жидкость. Это вызывает кровотечение и отек, а также ограничивает дыхание.

Токсины также достигают головного и спинного мозга, вызывая кровотечение в тонком слое ткани, покрывающем эти структуры. Это приводит к серьезным проблемам с дыханием, кровотечению, шоку и часто смерти. Тем не менее, этих тяжелых последствий можно избежать путем получения вакцины от сибирской язвы перед контактом либо путем приема антибиотиков, таких как пенициллин или ципро, вскоре после контакта.

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