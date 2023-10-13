Серповидноклеточная анемия — это заболевание крови, которое наследуется от обоих родителей. Это расстройство чаще встречается в определенных этнических группах, таких как афроамериканцы, арабы, греки, итальянцы, латиноамериканцы и коренные американские индейцы.

В норме эритроциты обладают большой гибкостью и имеют круглую форму, напоминающую бублик. Их гибкость и форма позволяют им свободно проходить через небольшие кровеносные сосуды, называемые капиллярами.

У лиц с серповидноклеточной анемией эритроциты принимают вид полумесяца или серповидную форму и утрачивают гибкость. Аномальные клетки застревают внутри капилляров, блокируя приток крови к жизненно важным органам.