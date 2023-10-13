В рентгеновской технологии используется высокоэнергетическое рентгеновское излучение, способное проходить сквозь определенные ткани организма, создавая важное для постановки диагноза и лечения изображение. Рентгеновский аппарат состоит из рентгеновской трубки, в которой находится пара электродов или проводников — катод и анод.

Катод представляет собой подогреватель, высвобождающий энергию под действием электрического тока, как в лампочке. Катод выделяет энергию в виде электронов. Расположенный на противоположном конце рентгеновской трубки анод представляет собой диск из вольфрама, материала, притягивающего электроны.

Когда выпущенные катодом электроны ударяются о вольфрамовый анод, они выделяют энергию в виде фотонов. Проходя через свинцовый цилиндр и ряд фильтров, такие высокоэнергетические фотоны создают рентгеновское излучение. Рентгеновское излучение — высокоэнергетическое излучение, поглощаемое только плотными тканями, например, костями.

В процессе рентгенографии позади пациента помещают радиографическую пленку, а пациент размещается между пленкой и рентгеновским аппаратом. Затем рентгеновский аппарат направляет энергетическое излучение на определенный участок тела пациента.