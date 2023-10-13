Растяжение разгибателя запястья
1. Начните с выпрямленным локтем, ладони вниз.
2. Нетравмированной рукой возьмитесь за руку со стороны большого пальца и согните запястье вниз, выполняя сгибание руки в лучезапястном суставе.
3. Для увеличения растяжки согните запястье к мизинцу и потяните, сжимая пальцы в кулак для большего сгибания.
4. Держите каждую растяжку 30 секунд.
5. Делайте 1 подход по 4 повтора 3 раза в день.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.