1. Начните с выпрямленным локтем, ладони вниз.

2. Нетравмированной рукой возьмитесь за руку со стороны большого пальца и согните запястье вниз, выполняя сгибание руки в лучезапястном суставе.

3. Для увеличения растяжки согните запястье к мизинцу и потяните, сжимая пальцы в кулак для большего сгибания.

4. Держите каждую растяжку 30 секунд.