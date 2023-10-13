Отведение и внешнее вращение пронированного плеча
1. Лягте на живот на кровать, травмированная рука отведена в сторону, свисает с края кровати, а локоть согнут на 90°, с большим пальцем направленным к телу.
2. Прижмите лопатку к позвоночнику в направлении книзу.
3. Вращайте предплечье вверх.
4. Вернитесь в исходное положение и повторите.
5. Делайте 3 подхода по 10 повторов 1 раз в день.
6. Специальные инструкции
а. Не двигайте лопаткой при подъеме предплечья.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.