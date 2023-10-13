Операция аорто-коронарного шунтирования на работающем сердце
Аорто-коронарное шунтирование — распространенная процедура, выполняемая для перенаправления потока крови в обход блокированной венечной артерии. Во время большинства операций шунтирования сердце останавливают, а его функции и функции легких выполняет аппарат искусственного кровообращения.
Хотя большинство традиционных операций шунтирования проходят успешно, у некоторых пациентов развивается временная потеря памяти или другие побочные эффекты, которые могут быть связаны с аппаратом искусственного кровообращения.
Операция аорто-коронарного шунтирования на работающем сердце или АКШРС позволяет хирургу формировать обходной анастомоз без остановки сердца. При одном из типов АКШРС грудная клетка открывается, и хирург использует стабилизирующее устройство для ограничения движения сердца.
Вокруг заблокированной артерии размещается маленькая эластичная лента, чтобы остановить кровоток. Сосуд, взятый из другой части тела, присоединяется от аорты к точке за блокированным участком. Зажимы ослабляют, и кровоток через восстановленную артерию возобновляется.
Некоторые пациенты могут быть кандидатами на менее инвазивный вариант АКШРС. При так называемом минимальном инвазивном прямом шунтировании коронарных артерий (МИПШКА) на левой стороне грудной клетки выполняется небольшой разрез. Сердце стабилизируют и для создания обходного анастомоза вокруг заблокированной венечной артерии используют грудную артерию пациента.