Аорто-коронарное шунтирование — распространенная процедура, выполняемая для перенаправления потока крови в обход блокированной венечной артерии. Во время большинства операций шунтирования сердце останавливают, а его функции и функции легких выполняет аппарат искусственного кровообращения.

Хотя большинство традиционных операций шунтирования проходят успешно, у некоторых пациентов развивается временная потеря памяти или другие побочные эффекты, которые могут быть связаны с аппаратом искусственного кровообращения.

Операция аорто-коронарного шунтирования на работающем сердце или АКШРС позволяет хирургу формировать обходной анастомоз без остановки сердца. При одном из типов АКШРС грудная клетка открывается, и хирург использует стабилизирующее устройство для ограничения движения сердца.

Вокруг заблокированной артерии размещается маленькая эластичная лента, чтобы остановить кровоток. Сосуд, взятый из другой части тела, присоединяется от аорты к точке за блокированным участком. Зажимы ослабляют, и кровоток через восстановленную артерию возобновляется.