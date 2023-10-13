Коронарная ангиопластика может быть использована для восстановления кровотока в тканях сердца (изображены серым цветом), поражение которых вызвано ишемической болезнью сердца. Врач использует шприц, чтобы пунктировать большую периферическую артерию, обычно бедренную артерию в ноге. Тонкий катетер (трубка) вставляется в артерию и продвигается через артерию и аорту до тех пор, пока не достигнет закупоренной коронарной артерии. Затем через катетер вставляют кончик баллона и надувают его до тех пор, пока препятствие не будет устранено.