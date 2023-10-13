Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Общий обзор онкологических заболеваний

Человеческий организм состоит из миллионов клеток, которые различаются по размеру, форме и функциям. Клетки — это строительные блоки, из которых состоят все ткани организма. В здоровых тканях новые клетки создаются во время клеточного деления — процесса, называемого митозом. Когда клетки стареют, они «саморазрушаются» и умирают — процесс, называемый апоптозом. Между скоростью создания новых клеток и скоростью умирания старых клеток должен существовать тонкий баланс.

Рак развивается, когда баланс нарушается, и клетки растут бесконтрольно. Это нарушение может возникнуть в результате неконтролируемого роста клеток или потери способности клетки саморазрушаться, что приводит к разрастанию клеток или опухоли. Доброкачественная опухоль представляет собой аномальный рост нормальных клеток. Эти клетки остаются на исходном участке роста. Однако злокачественные (раковые) клетки могут мигрировать или метастазировать в другие части организма через кровеносную или лимфатическую систему и формировать новые опухоли в этих местах.

Рак классифицируют по месту начала рака, который называется основной локализацией. Если рак легких распространяется на головной мозг, опухоль головного мозга считается метастатическим раком легкого, а не раком головного мозга. Опухоль головного мозга считается в этом случае вторичной.

По этим темам