Человеческий организм состоит из миллионов клеток, которые различаются по размеру, форме и функциям. Клетки — это строительные блоки, из которых состоят все ткани организма. В здоровых тканях новые клетки создаются во время клеточного деления — процесса, называемого митозом. Когда клетки стареют, они «саморазрушаются» и умирают — процесс, называемый апоптозом. Между скоростью создания новых клеток и скоростью умирания старых клеток должен существовать тонкий баланс.

Рак развивается, когда баланс нарушается, и клетки растут бесконтрольно. Это нарушение может возникнуть в результате неконтролируемого роста клеток или потери способности клетки саморазрушаться, что приводит к разрастанию клеток или опухоли. Доброкачественная опухоль представляет собой аномальный рост нормальных клеток. Эти клетки остаются на исходном участке роста. Однако злокачественные (раковые) клетки могут мигрировать или метастазировать в другие части организма через кровеносную или лимфатическую систему и формировать новые опухоли в этих местах.