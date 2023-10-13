Для благополучного развития телу человека требуются различные витамины и минералы. Многие из этих питательных веществ можно найти в цельных необработанных продуктах, таких как фрукты и овощи. Однако большинство современных блюд излишне перерабатываются, насыщаются жирами, и эти основные витамины и минералы в них отсутствуют.

Чтобы не лишать организм этих базовых питательных веществ, многие люди принимают витамины и минеральные добавки. Витамины из цельных продуктов легко всасываются и используются организмом. Многие минеральные добавки хелатируются; это означает, что они связаны с маленькими субъединицами белков, которые называются аминокислотами. Хелатирование способствует перемещению минералов из циркулирующей крови в клетки организма, где они способствуют многим клеточным процессам, включая регуляцию баланса жидкости и электролитного баланса в организме.