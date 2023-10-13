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Миелография

Спинной мозг защищен позвоночником, поскольку спинной мозг передает сообщения от головного мозга и в обратную сторону. Однако несмотря на то, что спинной мозг защищен окружающими его костями и связками, он все равно может повреждаться.

Врачи используют технику под названием «миелография» с целью выявления повреждений спинного мозга. Эта процедура позволяет определить местонахождение грыж межпозвоночных дисков, опухолей или поврежденных корешков спинномозговых нервов.

Во время миелографии пациента кладут на рентгенологический стол в положении на боку или на животе. С помощью инъекции вводят в кожу местный анестетик, чтобы вызвать онемение области, в которую будет введено контрастное вещество, или краситель. Затем используется более длинная игла для введения в спинномозговой канал специального красителя. После инъекции красителя делаются рентгеновские снимки по мере того, как рентгенологический стол наклоняется вверх и вниз, позволяя красителю течь через спинномозговой канал пациента. Врач рассмотрит рентгеновский снимок, или миелограмму, чтобы определить местоположение и тип повреждения спинного мозга, а затем назначить соответствующий курс лечения.

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