Лучевая терапия с модулированной интенсивностью, или ЛТМИ, является одним из самых передовых методов дистанционной лучевой терапии. Сначала выполняют КТ области поражения, чтобы установить точные контуры опухоли и окружающих здоровых тканей, и с учетом этого определить дозу облучения. На основании полученных данных пучок излучения модулируется на различные уровни интенсивности с помощью управляемого компьютером многолепесткового коллиматора. «Лепестки» этого устройства периодически перемещаются в разные стороны, приводя в соответствие контур пучка излучения с формой опухоли. Лучи попадают в организм под разными углами, обеспечивая доставку максимальной дозы облучения в опухоль. Технология ЛТМИ помогает защитить прилегающую здоровую ткань, подвергая ее воздействию лишь небольших доз облучения, в то время как опухоль получает большую, потенциально более эффективную дозу. Подаваемый поток радиации является переменным по всей области, а общее отличие заключается в том, что при применении ЛТМИ можно достичь более высокой точности при доставке облучения к опухоли с учетом ее формы, чем при обычном облучении.