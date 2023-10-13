Надпочечники являются частью эндокринной системы, которая регулирует уровни гормонов в организме. Это небольшие, пирамидообразные железы, расположенные над верхней частью почек. Надпочечники вырабатывают гормон, который называется кортизолом.

Кортизол выполняет много функций, самая важная из которых — повышенная выработка кортизола помогает контролировать воздействие инфекции, травмы и эмоционального стресса. Кортизол может препятствовать тому, чтобы иммунная система организма атаковала собственные ткани так же, как она атакует инородные вещества, например, бактерии или вирусы. Иногда даже повышенная выработка кортизола не может достаточным образом контролировать ответ иммунной системы.

Кортикостероиды — это препараты, которые можно вводить ингаляционно, принимать внутрь, применять наружно или вводить в виде внутривенной или внутримышечной инъекции. Это синтетические гормоны, которые очень похожи на кортизол. Они не позволяют лейкоцитам атаковать ткань и уменьшают количество веществ, вызывающих воспаление, вырабатываемых этими иммунными клетками.