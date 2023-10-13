Рентгеновское изображение создается, когда тело пациента просвечивают высокоэнергетическим электромагнитным излучением, которое отбрасывает тень на специальную пленку. Фотографическое изображение внутренних органов образуется тенями, отбрасываемыми тканями разной плотности. Более мягкие ткани пропускают больше рентгеновского излучения, а более плотные, например, кость — меньше.

В отличие от рентгеновских аппаратов, позволяющих получить только двухмерное изображение, КТ может сформировать трехмерный вид за счет вращения обычного рентгеновского луча по спирали вокруг пациента. В результате серии вращений вокруг пациента формируются фрагменты изображения. Затем компьютер собирает, соединяет эти фрагменты и преобразует их в 360-градусную проекцию обследуемого участка или даже всего тела.