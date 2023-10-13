Катетеризация сердца является безопасным, распространенным и важным диагностическим методом, который врач может использовать для оценки работы вашего сердца, а также для выявления и лечения определенных заболеваний сердца, например, сужения или блокады коронарных артерий (кровеносных сосудов, снабжающими кровью сердце).

Процедура проводится в больнице и предусматривает введение гибкой пластиковой трубки, называемой катетером.

Врачи могут ввести катетер через бедренную артерию в паховой области или через лучевую артерию на запястье.

Они вводят местный анестетик, чтобы обезболить область введения катетера.

Врачи через обезболенную область кожи вводят специальную пункционную иглу в артерию.

Затем в артерию вводится другая трубка, называемая проводником.

Врачи вводят катетер через проводник в артерию и продвигают его к сердцу под контролем изображения на видеоэкране.

Когда катетер достигает коронарных артерий, врачи вводят через него контрастное вещество, позволяющее им увидеть артерии сердца.

Если обнаружена закупорка, врачи могут использовать баллон на катетере для ее удаления.

После устранения закупорки врачи удаляют катетер и баллон.