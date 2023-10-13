Во время обследования предстательной железы врач может принять решение взять биопсийный образец для анализа на рак предстательной железы. В рамках этой хирургической процедуры берется ткань предстательной железы, которую затем исследуют под микроскопом. Во время процедуры в задний проход вставляют устройство для биопсии, при этом пружинная игла проходит через стенку прямой кишки в предстательную железу. Берется небольшой образец ткани. Этот процесс повторяется несколько раз для получения достаточного количества материала. После завершения процедуры устройство для биопсии удаляется. Результаты будут изучены, чтобы установить наличие или отсутствие рака.