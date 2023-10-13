Скелетная система является основой для тела и защищает внутренние органы. Тазобедренный сустав поддерживает большую часть веса тела.

По мере старения кости становятся более тонкими и хрупкими, что повышает риск травмы.

Тазобедренные суставы расположены в области таза; они соединяют туловище с ногами и поддерживают вес верхней части тела. Кости области таза, лобковая кость, седалищная кость и подвздошная кость образуют шаровидный сустав вместе с головкой бедренной кости (длинной бедренной кости). Травмы и износ в результате старения могут повредить этот сустав, увеличивая риск перелома бедренной кости или перелома бедра.

Перелом шейки бедра чаще всего лечат путем эндопротезирования тазобедренного сустава. Во время операции по замене тазобедренного сустава вертлюжную впадину очищают от всех хрящей и артритных костей. Пластиковую чашку помещают в увеличенную вертлюжную впадину. Затем удаляют верхнюю часть бедренной кости и вставляют металлический шарик в верхнюю часть бедренной кости. В бедренную кость также вставляют металлический шток для обеспечения стабильности протеза.