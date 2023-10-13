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Заболевание щитовидной железы

Щитовидная железа является одной из нескольких желез в эндокринной системе. Эта железа, имеющая форму бабочки, располагается в передней части шеи. Железы эндокринной системы контролируют многие функции организма при помощи химических веществ под названием гормоны. Эти гормоны высвобождаются в кровяной поток, где они циркулируют и контролируют функционирование отдельных органов и систем органов. Гормоны, вырабатываемые щитовидной железой, регулируют то, каким образом клетки организма используют энергию и как «быстро» работает обмен веществ тела. Эта железа также влияет на скорость роста волос и костей; массу тела, температуру и уровень энергии; а также функцию сердца и пищеварительной системы. Заболевание щитовидной железы является очень распространенным расстройством эндокринной системы, особенно у женщин. Гипотиреоз, или недостаточная активность щитовидной железы, является заболеванием, при котором щитовидная железа вырабатывает меньше гормонов, чем необходимо для нормального функционирования организма. Симптомы включают тонкие, ломкие ногти и волосы, набор веса, усталость, сниженную частоту сердечных сокращений, запор и ощущение холода. Гипертиреоз, или тиреотоксикоз, является заболеванием, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов. Симптомы включают выпадение волос, потерю веса, повышенную частоту сердечных сокращений, нервозность, частые опорожнения кишечника, потоотделение и нерегулярные месячные у женщин. Врач может поставить диагноз заболевания щитовидной железы, оценив симптомы пациента, ощупав шею, чтобы проверить изменения щитовидной железы, и сделав анализ крови для определения уровней циркулирующих гормонов щитовидной железы.

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