Сердечно-сосудистая система включает сердце, кровеносные сосуды и кровь. Кровь выполняет множество функций, в том числе, транспортировку кислорода, питательных веществ и гормонов по всему телу. Холестерин — это воскообразное вещество, которое также циркулирует в кровотоке.

Атеросклероз — образование желтоватых бляшек холестерина и других жиров, называемых липидами, в стенках артерий. Бляшки могут со временем расти, вызывая уплотнение и сужение гладкой стенки артерии. Если такое происходит на руках или ногах, это называется болезнью периферических артерий (БПА).

Частичная закупорка артерии ноги может привести к боли в ноге и судорогам. Локализация боли зависит от локализации блокированной артерии, при этом боль в голени наиболее распространена.