Сердце представляет собой мышцу, которая ритмично сокращается на протяжении всей нашей жизни. Каждый удар стимулируется электрическим сигналом, который генерируется проводящей системой сердца. Нормальная частота сердцебиений составляет от 60 до 100 ударов в минуту. Иногда нарушение проводящей системы заставляет сердце биться слишком быстро, слишком медленно или вызывает неустойчивый или нерегулярный сердечный ритм. С помощью исследования, называемого электрокардиограмма или ЭКГ, можно измерять и записывать электрическую активность сердца.

При нормальном ритме сердцебиений электрический сигнал проходит по конкретному пути через структуры сердца. Сигнал берет начало в синоатриальном или СА узле, расположенном в правом предсердии. СА узел запускает сокращение предсердий, которые выталкивают кровь в желудочки. Затем электрический сигнал проходит через атриовентрикулярный или АВ узел и попадает в желудочки. Здесь сигнал вызывает сокращение желудочков, которые перекачивают кровь в легкие и по всему телу.

Тахикардия — это тип аритмии или нарушения частоты сердечных сокращений, при которой сердечный ритм превышает 100 ударов в минуту. Существует множество типов тахикардии, но наиболее частой и наиболее тяжелой формой тахикардии является желудочковая тахикардия.

Желудочковая тахикардия возникает, когда электрическая активность сердца возбуждается в желудочках, а не в АВ узле. При этом желудочки сокращаются быстрее, чем предсердия. Происходит рассогласование нормальных, высококоординированных, ритмичных сокращений между предсердиями и желудочками, что приводит к нарушению притока крови к сердцу и всему организму.

Симптомы тахикардии могут включать головокружение и обморок из-за нарушения притока крови к головному мозгу. Тахикардия может быть вызвана многими факторами, включая физические упражнения или чрезмерные нагрузки. Однако при длительной и постоянной тахикардии, если ее основная причина не поддается лечению, могут возникнуть нарушения.